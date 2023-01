Die Japan Sake and Shochu Makers Association veranstaltet den Sake Future Summit 2022

8 Online-Sessions geben einen Einblick in die Welt von Sake und Shochu

Die Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS), eine gemeinnützige Organisation, die von den Herstellern der beiden wichtigsten alkoholischen Getränke Japans, Sake und Shochu, gegründet wurde, veranstaltet den zweiten jährlichen Sake Future Summit. Die Veranstaltung findet an zwei Tagen (8. und 15. Januar) im Rahmen von jeweils 4 Online-Sessions statt, die zwischen 8:00 und 13:00 Uhr (JST) abgehalten werden. Die JSS hat führende Sake- und Shochu-Fachleute aus der ganzen Welt eingeladen, um ihre Erkenntnisse zu den neuesten Marktentwicklungen zu vermitteln, und zu kommentieren, wie sich die Branchen verändern. Die Veranstaltung wird für alle, die sich für diese kultigen japanischen Getränke interessieren, auf YouTube gestreamt.

Die Sessions des Sake Future Summit 2022 befassen sich mit wichtigen Branchenthemen wie Widerstandsfähigkeit, Tradition versus Innovation und Nachhaltigkeit. Da sich der Markt für beide Getränke ständig verändert und weiterentwickelt, sollen die Sessions des Sake Future Summit Fachleuten und Enthusiasten gleichermaßen einen Einblick in den aktuellen Stand von Sake und Shochu und ihre mögliche Zukunft geben.

Die 8 Sessions des Sake Future Summit 2022 gestalten sich wie folgt:

Tag 1 Die globale Transformation von Sake Sake im amerikanischen Mainstream etablieren Nachrichten aus dem Shochu-Land Traditionen und Nachhaltigkeit in der Welt des Sake und Honkaku Shochu

Tag 2 Der aktuelle Stand der Sake-Industrie Shochu als globales Getränk Spitzen-Sake & Serviervorschläge Herausforderung von Tradition und Innovation auf dem Sake-Markt

Einzelheiten zur Veranstaltung und die neuesten Informationen zu den Sessions finden Sie unter: https://sakefuturesummit.com/*(Hinweis: Sessions und Referenten können sich ändern).

About JSS

Die Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich aus Sake- und Shochu-Herstellern in ganz Japan zusammensetzt. Zu unseren Mitgliedern gehören Hersteller von Sake, Honkaku Shochu, Awamori und Hon Mirin. Mit Stand vom März 2020 hat die JSS 1.696 Mitglieder, darunter 1.410 Sake-Brauereien, 273 Shochu-Destillerien und 13 Mirin-Hersteller in 47 regionalen Verbänden.

