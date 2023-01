EQS-News: Trade Republic Bank GmbH: AB SOFORT BEI TRADE REPUBLIC: 2 PROZENT ZINSEN AUF DAS GELDGUTHABEN FÜR ALLE KUNDEN

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Trade Republic Bank GmbH: AB SOFORT BEI TRADE REPUBLIC: 2 PROZENT ZINSEN AUF DAS GELDGUTHABEN FÜR ALLE KUNDEN



04.01.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AB SOFORT BEI TRADE REPUBLIC: 2 PROZENT ZINSEN AUF DAS GELDGUTHABEN FÜR ALLE KUNDEN Jeder Kunde erhält 2 Prozent p.a. Zinsen auf das Geldguthaben des Verrechnungskontos

Deutschlands höchste effektive Jahreszinsen: Anders als bei anderen Anbietern kein zeitlich begrenztes Angebot

Die Zinsen werden live in der App berechnet und monatlich gutgeschrieben

Das Angebot gilt für Bestands- und Neukunden in allen Märkten für Guthaben bis zu 50.000 EUR

Ausbau der Marktführerschaft als Europas größte Sparplattform Berlin, 4. Januar 2023. Trade Republic, Europas größte Sparplattform, bietet ab sofort 2 Prozent p.a. Zinsen auf das Geldguthaben aller Kunden. Damit profitieren diese ganz einfach zusätzlich zur Anlage am Kapitalmarkt von den gestiegenen Zinsen. Dieses Angebot ist zeitlich nicht begrenzt und bietet aktuell den höchsten effektiven Jahreszins auf täglich verfügbare Geldguthaben in Deutschland für alle Kunden - egal, ob Neu- oder Bestandskunden. Die Zinsen werden live berechnet und, anders als bei vielen anderen Anbietern, monatlich ausgezahlt, woraus sich ein attraktiver Zinseszinseffekt ergibt. Mit der zusätzlichen Verzinsung ermöglicht es Trade Republic seinen Nutzern nun gleich doppelt, langfristig Vermögen aufzubauen und für ihre Rente vorzusorgen.

„Mit 2 Prozent effektivem Jahreszins geben wir die Vorteile des neuen Zinsumfeldes direkt an unsere Kunden weiter. Jeder Anleger kann nun direkt und einfach von Zinsen profitieren“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Vor genau vier Jahren haben wir als erster Anbieter in Deutschland den provisionsfreien Wertpapierhandel eingeführt. Nun gehen wir einen weiteren Schritt auf unserer Mission, den Vermögensaufbau für jeden zu ermöglichen. Heute ist Trade Republic der attraktivste Platz für das Sparen und Anlegen des eigenen Geldes.“



Nach langen Jahren mit Niedrig- oder Negativzinsen beginnt aufgrund der mehrfachen Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank nun eine Phase, in der zinsbasiertes Sparen wieder attraktiver wird. Diese Möglichkeit nutzt Trade Republic als erster Broker, um das nicht investierte Vermögen für alle Kunden zu verzinsen. Mit einem effektiven Jahreszins von 2 Prozent p.a. für alle bestehenden und neuen Kunden setzt sich Europas größte Sparplattform dabei deutlich vom Wettbewerb ab. Anders als bei anderen Anbietern ist das Angebot nicht zeitlich begrenzt und die Zinsen gelten im aktuellen Marktumfeld bis auf Weiteres. Die Zinserträge werden live in der App berechnet und monatlich gutgeschrieben. Das Angebot gilt für Geldguthaben bis zu 50.000 EUR. Die Kundengelder sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 EUR geschützt.



Ein Depot bei Trade Republic ist innerhalb von fünf Minuten in der App oder am Desktop eröffnet. Kunden können kostenlos in Europas größtes ETF-Sparplanangebot investieren. Dazu bietet Trade Republic ebenfalls den Handel von Bruchteilen für fast alle Aktien an. Damit können Kunden jeden beliebigen Betrag investieren, auch in teure Einzelwerte wie Booking oder Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Trade Republic ist in 17 europäischen Ländern aktiv und wird von der BaFin und Bundesbank überwacht.



WEITERE INFORMATIONEN UND PRESSEMATERIAL FINDEN SIE HIER: Website I FAQ I Facebook I Instagram I Twitter

FÜR WEITERE FRAGEN MELDEN SIE SICH BEI UNS: Bettina Fries, Svenja Hoya

presse@traderepublic.com

ÜBER TRADE REPUBLIC: Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und provisionsfreien Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit über einer Million Kunden ist Trade Republic für viele Europäer bereits die Home-Screen-App, um ihr Vermögen aufzubauen und zu managen. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Aktien, Aktienbruchteile und ETFs sowie Derivate und Kryptowährungen. Trade Republic ist ein Technologieunternehmen, das von der Bundesbank und der BaFin überwacht wird. Europas größte Sparplattform hat bisher von VC-Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers‘, Sequoia und TCV Wachstumskapital erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.