Inflationshoffnung treibt Europas Börsen an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung auf ein weiteres Abflauen der Teuerung versetzt Europas Anleger zur Wochenmitte in Kauflaune.

Der Dax legte am Mittwochvormittag 1,3 Prozent auf 14.363 Punkte zu. Es sei ein gutes Zeichen, dass der deutsche Leitindex gleich zu Jahresbeginn die Marke von 14.200 Punkten wieder überschreiten konnte, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. "Damit keimt die Hoffnung auf, dass nun auch die nächste, runde 15.000er Marke bald in Angriff genommen werden kann." Auch die meisten übrigen Börsen in Europa legten den dritten Tag in Folge zu: der EuroStoxx50 stieg um 1,5 Prozent auf 3941 Zähler.

Für die deutsche und gleichzeitig auch europäische Wirtschaft mehren sich die Anzeichen, dass der Höhepunkt der Inflation vorbei sei. Nach der zuletzt deutlich gesunkenen Inflation in Deutschland ließ auch in Frankreich der Verbraucherpreisdruck stärker nach als erwartet. Die Preise für Importe nach Deutschland verbilligten sich so stark wie nie. Eine schwächere Inflation könnte Börsianern zufolge dazu führen, dass die Europäische Zentralbank ihr Zinserhöhungstempo drosseln könnte. "Wir sind seit anderthalb Tagen im Handelsjahr, also können wir nicht zu viel hineinlesen, aber die jüngsten Inflationszahlen in der Euro-Zone gehen schneller zurück als erwartet", sagte TraderX-Marktanalyst Michael Brown. Im Dezember hatte die EZB angedeutet, dass sie die Zinsen schnell hintereinander um weitere 150 Basispunkte anheben könnte. Die jüngsten Daten schürten Zweifel daran, sagte Brown. "Das ist die große Geschichte, an die sich die Märkte klammern." Der Dollar geriet an den Devisenmärkten zum Euro angesichts dessen ins Hintertreffen. Die Gemeinschaftswährung gewann 0,6 Prozent auf 1,0610 Dollar.

FED-PROTOKOLLE VORAUS - REZESSIONSSORGEN LASTEN AUF ÖL

Im Rampenlicht stand auch das am Abend zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der Dezember-Sitzung der Fed. Zum Jahresende hatte die Notenbank betont, dass die Zinsen im Kampf gegen die Inflation möglicherweise länger höher bleiben müssen. Anleger werden das Protokoll analysieren, um herauszufinden, ob eine weitere geldpolitische Straffung wahrscheinlich ist. Die Wall Street hatte am Dienstag im Minus geschlossen. "Der Markt hat das Jahr ziemlich zaghaft begonnen ... (und) ringt immer noch mit der Vorstellung davon, was wir dieses Jahr von der Fed zu sehen bekommen", sagte Investmentexperte Rob Carnell von ING. Momentan liegt der Leitzins nach der jüngsten Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. In ihren Projektionen veranschlagen die US-Währungshüter im Mittel für Ende 2023 ein Niveau von 5,1 Prozent.

Die Stimmung an den Rohstoffmärkten blieb trüb. "Warnzeichen einer globalen Rezession, Chinas glanzlose Erholung mit steigenden Covid-19-Fällen, eine erneute Stärke des US-Dollars und eine gedämpfte Risikostimmung sind alles auslösende Faktoren, die die Ölpreise über Nacht in ihrem Bann hielten", sagte Yeap Jun Rong, Marktanalyst bei IG. Die Nordsee-Ölsorte Brent und die US-Sorte WTI bauten ihre Verluste vom Dienstag aus und lagen jeweils mehr als zwei Prozent tiefer bei 88,32 und 75,30 Dollar pro Barrel (159 Liter).

GRENKE NACH LEASING-NEUGESCHÄFTZAHLEN AUF ACHTERBAHNFAHRT

Am deutschen Aktienmarkt stachen Grenke mit einem Wechselbad der Gefühle hervor. Mit einem Leasing-Neugeschäft von rund 2,3 Milliarden Euro landete Grenke im Gesamtjahr 2022 am oberen Ende der erst im Oktober angehobenen Prognose von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro, was die Aktien zunächst um bis zu 7,4 Prozent auf 23 Euro hochtrieb. Anschließend nahmen die Anleger jedoch Gewinne mit, was den Kurs um rund vier Prozent nach unten drückte.

Die Aktien des Stromkonzerns BKW steuerten nach einer Anhebung der Gewinnprognose auf ein 14-Jahreshoch zu. Die Titel des Schweizer Unternehmens stiegen um 5,4 Prozent auf 135 Franken.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)