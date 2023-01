Newline Europe beruft Nina Weitemeier in den Vorstand

Die Newline Europe Versicherung AG (Newline Europe) gibt bekannt, dass ihr Aufsichtsrat Nina Weitemeier mit Wirkung zum 01. Januar 2023 in den Vorstand für die Bereiche Claims, Legal, Compliance und Regulatory berufen hat.

"Ich freue mich sehr, dass wir diese Position im Vorstand aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Nina Weitemeier kam 2018 als ausgewiesene Expertin in den Bereichen Schaden, Recht und Compliance zu Newline Europe und wird mit ihrer Erfahrung den Vorstand weiter verstärken", sagt Manuel Wirtz, Vorstandsvorsitzender von Newline Europe.

Vor ihrem Eintritt bei Newline war Frau Weitemeier 13 Jahre bei der RheinLand Versicherungs AG in verschiedenen Führungspositionen tätig. Sie ist Juristin und hat ihr Studium an der Universität Köln abgeschlossen.

Über Newline Europe Versicherung AG

Die Newline Europe Versicherung AG ist eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassene Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Köln. Newline Europe ist eine Tochtergesellschaft der Newline Insurance Company Limited und dient als EU-Hub für die Newline Group. Die Newline Group ist ein marktführender Spezialversicherer mit Hauptsitz in London und Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Europa, Asien, Australien, Kanada und Lateinamerika. Zusätzlich zu Newline Europe zeichnet die Newline Group Versicherungsgeschäft über das Newline Syndicate 1218 bei Lloyd's und die Newline Insurance Company Limited. Die Newline Group ist Teil der Odyssey Group, einem weltweit führenden Rück- und Spezialversicherer. Odyssey Group ist eine Tochtergesellschaft von Fairfax Financial Holdings Limited. Weitere Informationen finden Sie unter newlinegroup.de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230104005114/de/

Stefanie Speyrer +49 (0) 221 9669 4517

Lisa A. Strasser +1 (203) 977-6006