Silberpreis legt weiter zu – Fed-Mitschriften und NFPs ante portas

Der Silberpreis kann infolge einer allgemein freundlicheren Stimmung an den Kapitalmärkten zur Wochenmitte weiter zulegen. Die Anleger hoffen weiterhin, dass der geldpolitische Gegenwind aufgrund eines nachlassenden Preisdrucks in Zukunft möglicherweise nachlassen könnte. Im Blick behalten die Märkte die am Abend anstehende Veröffentlichung der Fed-Mitschriften sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Eine Einheit (Kassa) kostet am Mittag zunächst 24,35 Dollar und damit 1,56 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Nachlassender Preisdruck gibt Auftrieb – Anleger hoffen auf Tempodrosselung der EZB

Nachdem die Verbraucherpreise in Deutschland zuletzt deutlich gesunken waren, ging auch im Nachbarland Frankreich der Preisdruck stärker zurück als erwartet. Dies nährt verstärkt die Aussicht auf eine in Zukunft behutsamere Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB). Die Aussicht auf sinkende Zinsen erhöht tendenziell die Attraktivität gegenüber festverzinslichen Anlagen wie etwa Staatspapieren.

In Sicherheit wiegen sollten sich Börsianer allerdings nicht. Abzuwarten gilt, ob die Währungshüter dies- und jenseits des Atlantiks tatsächlich die geldpolitischen Zügel lockern. Die Notenbank EZB und Fed hatten auf ihrer jüngsten Dezember-Sitzung einige Zinsschritte für 2023 in Aussicht gestellt.