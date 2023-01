thyssenkrupp - Bodenbildung gewinnt an Kontur

Das Jahr 2022 war für Anlegerinnen und Anleger ein sehr herausforderndes. Bei der Auswertung der vergangenen 12 Monate springt dennoch ein Mutmacher sofort ins Auge: Zum Teil kam es zu einer extremen Zweiteilung zwischen der schwachen Gesamtjahresentwicklung und der deutlich besseren Performance im 4. Quartal. Mit einem Minus von 41 % in 2022 und einer Erholung um 30 % in den letzten drei Monaten des Jahres fällt beispielsweise die Thyssen-Aktie in diese Kategorie. Unter dem Strich drängt sich also die Frage auf, ob damit die Wende zum Besseren eingeleitet wurde. Charttechnisch knüpft sich diese Hoffnung an den Stabilisierungsprozess der letzten Monate. Um daraus eine Bodenbildung zu machen, ist ein Spurt über den Kreuzwiderstand aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 6,18 EUR) und den jüngsten Erholungshochs zwischen 6,15 EUR und 6,46 EUR notwendig (siehe Chart). Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, dann eröffnet sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 2 EUR – mehr als ausreichend, um perspektivisch das Gap vom Juni bei 8,15/8,20 EUR zu schließen. Als engmaschige Absicherung ist im Ausbruchsfall die o. g. Glättungslinie prädestiniert.

thyssenkrupp (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart thyssenkrupp

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

