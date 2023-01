Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste nach starkem Jahresauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresauftakt hat der Dax am Donnerstag etwas geschwächelt. In den ersten Handelsminuten verlor der Leitindex 0,37 Prozent auf 14 437,64 Punkte. Damit gab er einen kleinen Teil seines gut vierprozentigen Gewinns der vergangenen drei Tage wieder ab. Da hatten Signale eines nachlassenden Inflationsdrucks für Rückenwind gesorgt.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstagmorgen um 0,11 Prozent auf 26 418,01 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,42 Prozent auf 3957,35 Zähler.

Die nachlassende Inflation hatte in den vergangenen drei Handelstagen die Kurse befeuert. Nun folgt "eine Verschnaufpause", wie Portfoliomananger Thomas Altmann von QC Partners sagt. "Nach dieser Gewinnserie ist das absolut normal und gesund für den Markt." Sowohl das Kaufinteresse als auch der Kaufdruck dürften ihm zufolge nachlassen. Jene, die den positiven Marktauftakt verpasst hätten, ihm hinterhergelaufen seien und kaufen mussten, hätten dies am Vortag getan, wie an den Börsenumsätzen ablesbar sei.

Laut Marktexperte Andreas Lipkow wirkt zudem das tags zuvor vorgelegte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed nach, da dort "noch einmal ausdrücklich auf eine lange Phase der restriktiven Zins- und Geldmarktpolitik hingewiesen" worden sei./ck/mis