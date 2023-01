Amazon: 2020‘er Support wirkt

Nach den letzten markanten Verlaufshochs um 188,65 US-Dollar im November 2021 drehte der Trendverlauf bei Amazon zur Unterseite ab, in einem ersten Schritt ging es in den Bereich des EMA 200 abwärts, später dann unter 100,00 US-Dollar auf eine Horizontalunterstützung aus 2019 um 86,15 US-Dollar. Hier zeigt sich eine gewisse Stabilisierungstendenz, die sich allerdings noch an einem möglichen Anfang befindet und lediglich spekulativer Natur anzusehen ist. Die dynamischen Kursverluste aus Ende letzten Jahres haben indes deutlich abgenommen. Auf jeden Fall ein Wert für die Watchlist.

Nachwehen belasten

Das aktuelle Kursgeplänkel zwischen den Jahrestiefs aus 2022 bei 81,69 US-Dollar und dem Niveau um 90,00 US-Dollar ist derzeit als neutral zu bewerten. Größere Chancen auf eine Erholungsbewegung zurück an 100,00/101,26 US-Dollar werden Amazon dagegen erst oberhalb des EMA 50 bei aktuell 93,63 US-Dollar eingeräumt. Einen echten Durchbruch durfte das Papier dagegen erst bei einem Sprung über den EMA 200 schaffen. Misslingt ein nachhaltiger Stabilisierungsversuch auf dem aktuellen Niveau, müssten sich Investoren mit weiteren Abschlägen auf 73,21 und womöglich noch 67,20 US-Dollar begnügen.