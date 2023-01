Bundesregierung erlässt Corona-Testpflicht für Einreisen aus China

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Wer künftig aus China nach Deutschland einreisen will, muss vorher einen Antigenschnelltest auf das Coronavirus machen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach teilte am Donnerstag in Berlin eine entsprechende Änderung der deutschen Einreiseverordnung mit. Er reagierte damit auf eine entsprechende Empfehlung der Europäischen Union. Der SPD-Politiker lobte die Entscheidung der EU vom Mittwochabend. "Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie-Lage in China gefunden", erklärte er.

"Für Reisende aus China bedeutet das, dass sie künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest benötigen und dass es bei der Einreise dann zu Stichproben kommt, um Virusvarianten zu erkennen", teilte der Minister mit. "Darüber hinaus wird es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben." Am Frankfurter Flughafen werden Abwässer von aus China gelandeten Maschinen bereits untersucht. Der Krisenreaktionsmechanismus der EU hatte am Mittwochabend angesichts der Coronawelle in China empfohlen, dass Flugpassagiere aus der Volksrepublik einen Corona-Test vor Abflug vornehmen lassen müssen.

Die Regierung in Peking hatte Anfang Dezember unter dem Druck von Protesten und einer schwächelnden Wirtschaft eine abrupte Abkehr von ihrer strikten Null-Covid-Politik verkündet. Seitdem rollt eine Corona-Welle durch das Land mit rund 1,4 Milliarden Bewohnern.

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)