DAX® - Bilderbuchauftakt

Dritter Handelstag im neuen Jahr – dritte weiße Tageskerze! Der Jahresauftakt beim DAX® kann sich mehr als sehen lassen. Die aufgrund der abgeschlossenen Bodenbildung in den kürzerfristigen Zeitebenen von uns favorisierten Anschlussgewinne haben sich also bereits materialisiert. Schließlich ist es nur noch ein Wimpernschlag bis zum kalkulatorischen Kursziel von 14.500 Punkten, welches zudem bestens mit den verschiedenen Hochs des vergangenen Jahres harmoniert. Jenseits dieses Anlaufziels markieren die Hochpunkte vom Juni und März 2022 bei 14.709/14.925 Punkten die nächsten Barrieren. Den erfolgreichen Jahresstart quittiert der trendfolgende MACD inzwischen mit einem frischen Einstiegssignal, sodass die deutschen Standardwerte auch von dieser Seite Rückenwind erhalten. Auf der Unterseite definiert indes das Hoch vom 22. Dezember bei 14.161 Punkten eine erste markante Rückzugsmarke. Insgesamt summiert sich das Kursplus beim DAX® in diesem Jahr bisher auf 4 %. Sollte dieser Zuwachs bis zum Wochenende nicht mehr verspielt werden, würde auch der vielzitierte „5-Tages-Indikator“ für das Gesamtjahr grünes Licht signalisieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.