DAX: Dezemberhochs im Fokus

Der Deutsche Aktienindex DAX hat einen echten Kavalierstart ins neue Jahr hingelegt und binnen drei Tagen 567 Punkte an Wert zugewonnen. Jetzt nährt sich das Barometer seinen Verlaufshochs aus Dezember an, wo sich Bullen erneut beweisen werden müssen.

Nachdem das kurzfristige Ziel auf der Oberseite bei 14.226 Punkte praktisch pulverisiert wurde, rücken nun die Dezemberhochs um 14.585 Punkten in den kurzzeitigen Fokus des DAX. Ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte sogar weitere Kursgewinne bis an die mehrjährige Barriere um 14.818 Punkten freisetzen.

Spätestens an dieser Stelle wird aber auch eine nicht kleine Pullbackphase zur Unterseite erwartet, sodass die laufende Kursrallye aus Anfang des Jahres etwas auf der Unterseite auskonsolidiert wird. Abgaben auf rund 14.000 Punkte kämen dann nicht überraschend.

Wichtige Wirtschaftsdaten für den heutigen Tag stehen mit den europaweiten Erzeugerpreisen per November um 11:00 Uhr auf der Agenda, im Hauptfokus dürfte allerdings der ADP-Arbeitsmarktbericht per Dezember um 14:15 Uhr stehen. In Kombination mit den Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe dürften hieraus kurzfristige Impulse für die Märkte hervorgehen.