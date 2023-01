EUR/USD nimmt nach starken US-Daten Wochentief ins Visier

Der US-Dollar legte am Nachmittag gegenüber allen großen Hauptwährungen deutlich zu und EUR/USD rutschte entsprechend in Richtung der Wochentiefs knapp oberhalb der 1,05er Marke ab. Grund war ein sehr robuster ADP-Report am Nachmittag. Dieser gab einen möglichen Vorgeschmack auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am morgigen Nachmittag.

Das wird der FED nicht gefallen

Signale des privaten Dienstleisters ADP verstärkten am Donnerstag die Zinssorgen der Marktteilnehmer und beflügelten den Greenback. Demnach hat die Privatwirtschaft der USA im Dezember unerwartet viele Arbeitsplätze geschaffen. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs um 235 000 Stellen überrascht. Es wurde lediglich mit einem Anstieg von 152.000 Stellen gerechnet - der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiter sehr robust.

Damit bleibt die Wahrscheinlichkeit weiter recht hoch, dass die US-Notenbank den Fuß auf dem Gaspedal lassen wird, was weitere deutliche Zinserhöhungen anbelangt.

Die EUR/USD-Stärke vom Wochenstart hatte nicht lange bestand, wir sehen aktuell den avisierten Rücksetzer Richtung 1,05er Marke. Dort bestehen zunächst Chancen für eine Stabilisierung.