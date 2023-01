Mercedes testet wichtigen Widerstand!

Der Autokonzern Mercedes fängt an, sich vom Verbrennungsmotor zu verabschieden. Ab 2024 sollen die wichtigsten Motorenwerke in Deutschland, Rumänien und China mit der Massenproduktion von Batterien und Elektromotoren beginnen. Bis Mitte des Jahrzehnts soll die Hälfte aller Auslieferungen weltweit vollelektrisch oder mit Hybridantrieb erfolgen. Aktuell sind es rund 15 Prozent. Doch zuletzt mussten die Schwaben ausgerechnet in ihrem wichtigsten Markt China die Preise senken, um die eigenen Absatzziele zu erreichen. Am Ende des Jahrzehnts soll Mercedes-Benz zu einer vollelektrischen Automarke werden, aber nur dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. Weil der Autobauer mittelfristig weiter auf Hybridantriebe setzt, bleibt für Benziner und Diesel eine Hintertür offen.

Zum Chart

Die seit Mitte Februar 2022 andauernde Abwärtssequenz wurde Ende Oktober 2022 verlassen. Der Kurs legte um 31 Prozent zu und testet aktuell die Widerstandszone bei 67,00 Euro. Dieser Widerstand war in der jüngsten Vergangenheit schwer zu bezwingen. Kann er trotz allem überwunden werden, ist eine weitere Kurssteigerung bis zum Widerstand bei 75,89 Euro wahrscheinlich. Dies würde einem ungehebelten Kurspotenzial von 14 Prozent entsprechen. Sollte die Zinserhöhungsphase zu einer Rezession führen, erwartet das Management trotzdem eine Marge jenseits der 10 Prozent. CEO Källenius räumt aber ein, dass in Anbetracht der Krisen und Unwägbarkeiten eine Prognose erschwert wird. Die erwarteten KGVs bis in das Jahr 2025 liegen konstant um den Wert 5,5. Das senkt das Risiko eines Long Investments, auch wenn langfristig die Transformation hin zum autonomen Fahren und der Elektromobilität gestemmt werden muss. Im größten Automobilmarkt China müssen diese Marktanteile neu gewonnen werden.