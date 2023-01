Hallo Leute! Von mir keine „heißen Tipps“ oder einzelne Aktienempfehlungen, das überlasse ich bekanntlich anderen. Heute spring ich mal über meinen Schatten. Denn meine persönliche Lieblingsaktie (ich hab‘ kein Stück) hat erstens eine sagenhafte Kursentwicklung hinter sich, ist zweitens eine geile Kombination aus Value und Growth, drittens ein international bekannter Repräsentant der zukunftsträchtigen Pharmabranche und stellt viertens Produkte her, die weltweit immer mehr benötigt werden. Seit Jahren (!) weise ich in Vorträgen und Kommentaren immer wieder auf diese grandiose Aktie und ihre Fantasie hin. Ich rede von Novo Nordisk, dem dänischen Hersteller von Insulinprodukten.

Die Ami-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk in einem Ausblick auf die europäische Pharmabranche auf die "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Aktien gesetzt. Zugleich hob Analyst Richard Vosser das Kursziel der Aktie des Diabetesspezialisten von 925 auf 1100 dänischen Kronen an und bekräftigte in der einer neuen Studie seine Einstufung "Overweight". Vosser rät, bei Qualitätsaktien zu bleiben. Seine 2023er-Schätzungen reduzierte er für den Sektor nur geringfügig, da dieser seine hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte.

Er sieht zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betrifft, sowie auch längerfristig bis 2030. Novo Nordisk glänze durch ein dauerhaft höheres Wachstum und eine gute Pipeline. Die Aktie zählt zu seinen "Top Picks“. Der Novo Nordisk knüpft Jahr für Jahr an seine langfristigen Rekordserien an. Im vergangenen Jahr war der Insulinspezialist mit einem Anstieg um sensationelle 28,5 % sogar erfolgreichster Wert im Pool der 100 Champions-Aktien (die Liste der Champions wird vom Rosenheimer Börsenverlag geführt, www.boerse.de). Schreiben mir die zuständigen Kollegen: Ganz abgesehen von dieser vergleichsweise kurzfristigen Bilanz handelt es sich hier um ein echtes Champions-Highlight.

So zählt die Aktie zu den ganz wenigen Urgesteinen, die schon seit der ersten Aktienbrief-Ausgabe – also seit mittlerweile über 20 Jahren – durchgehend den Champions-Status verdienen. Neben Novo Nordisk gelingt dieses Kunststück nur noch Nestlé, PepsiCo und Colgate-Palmolive. Zahlen zur Kursentwicklung nenne ich bewusst nicht. Guckt Euch lieber selbst mal die Charts seit 20 Jahren an. Unglaublich! Ich finde, Novo Nordisk gehören in jedes langfristige Depot. Man muss also kein Diabetiker sein, um sich für Novo Nordisk zu interessieren.