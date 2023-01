Pressestimme: 'Volksstimme' zum Reparationsstreit mit Polen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Reparationsstreit mit Polen:

"Deutschland lehnt die polnischen Reparationsforderungen ab. Punktum. Es folgt die nächste Eskalationsstufe: Polen will nun Unterstützung von den Vereinten Nationen. Dass sich europäische Nachbarn und Verbündete derart anfeinden, ist ein fatales Signal an die Welt. Das war unnötig. Gewiss: Polens Forderung nach 1,3 Billionen Euro für Zerstörung und Leid durch Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg ist unbotmäßig. Berücksichtigt werden weder die deutschen Gebietsverluste mit großen Industrien noch die indirekten deutschen Zahlungen an Polen durch EU-Förderung. Wenn zwecks Wiedergutmachung Benin-Bronzen nach Nigeria geschafft werden und ein Museum dafür gebaut wird, könnte Deutschland auch mit Polen zumindest über Gesten wie einen Ausgleichsfonds sprechen. Weil in Warschau jedoch eine erzkonservative Regierung sitzt, verweigert das die grüne Außenministerin. Vielen Dank für diese Art wertegeleiteter Außenpolitik."/kkü/DP/he