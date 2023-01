SDAX: Angriff auf EMA 50 und Abwärtstrend

Der kleinste Index aus der DAX-Familie SDAX hat seit Mitte Oktober keine frischen Verlaufstiefs mehr etabliert und verfolgt seit Monaten eine grobe Seitwärtsbewegung. Hierbei kristallisiert sich zunehmend eine mögliche Trendwendeformation heraus, ein seit Ende 2021 bestehender Abwärtstrend ist aber noch intakt.

Seit Mitte Oktober und einem Niveau von 10.102 Punkten zeigt die Richtung beim SDAX-Index wieder aufwärts, hierbei gelang es bis Ende letzten Jahres im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie einer seit 2019 bestehenden Hürde um 12.750 Punkten zuzulegen. Ein Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend blieb dem kleinsten Index aber noch verwehrt.

Nichtsdestotrotz lässt sich eine positive Tendenz erkennen, diese wird durch eine potenziell inverse SKS-Formation gestützt, die sich seit Juli letzten Jahres im Aufbau befindet. Aber auch dieses Konstrukt wurde bislang noch nicht aktiviert.

Sollte es dazu kommen und der SDAX über 12.750 Punkte zulegen, würde ein solcher Abschluss Aufwärtspotenzial an 13.288 und 14.027 Punkte freisetzen können. Eine vollständige Umsetzung der Formation könnte Kurspotenzial sogar an 14.850 Punkte verschaffen. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne wäre dagegen als neutral zu bewerten.