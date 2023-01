SEC - Einspruch gegen Kauf von insolventer Kryptobank Voyager durch Binance

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Die US-Börsenaufsicht SEC hat Einspruch gegen die Übernahmeofferte von Binance für die insolvente Kryptobank Voyager Digital in Höhe von einer Milliarde US-Dollar eingereicht.

Die Regulierungsbehörde wies darauf hin, dass notwendige Informationen in der Offenlegungserklärung von Binance fehlten, wie aus einem Insolvenzgerichtsantrag am Mittwoch hervorgeht. Die SEC forderte weitere Informationen über die Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nach dem Deal. Voyager war durch den Kurseinbruch der Kryptowährung TerraUSD im Frühjahr in die Pleite geschlittert. Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance ist derzeit Gegenstand einer Geldwäscheuntersuchung durch die US-Staatsanwaltschaft. Die Anwälte von Voyager und Binance reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme.

(Bericht von Aishwarya Nair, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)