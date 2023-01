BRENT CRUDE OIL – Bullen melden sich eindrucksvoll zurück!

Werbung

Die Lage: Weitere Lockerung der Covid-Restriktionen in China sorgen für Schwung!

Die Ölpreise setzten ihre Erholungsbewegung vom Verlaufstief bei 75 USD zuletzt weiter fort. Hintergrund ist die Hoffnung vieler Marktteilnehmer auf eine nachhaltige Belebung der chinesischen Binnenkonjunktur, nachdem die chinesische Zentralregierung zuletzt weitere Lockerungen ihrer strikten Zero-Covid-Politik in Aussicht gestellt hatte. So werden ab dem 8. Januar keine PCR-Tests mehr für die Einreise nach China benötigt, wobei außerdem die zuletzt auf fünf Tage reduzierte Quarantänepflicht für Einreisende vollständig entfallen soll. Da China seine Lockerungen auf Druck der einheimischen Bevölkerung trotz rapide steigender Neuinfektionszahlen weiter fortsetzen will, dürfte auch die chinesische Binnenwirtschaft wieder deutlich anziehen, wobei viele Marktteilnehmer im Zuge des Reopenings in China auf eine nachhaltige Erholung der chinesischen Ölimporte hoffen. Zuletzt hatten die chinesischen Ölimporte im November 2022 im Vorjahresvergleich unerwartet deutlich um 12 % auf 11,37 Millionen Barrel/Tag zugelegt, da viele chinesische Raffineriebetreiber vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Konjunkturbelebung und einer höheren Kraftstoffnachfrage ihre Lagerbestände auffüllen.

Die Perspektive: Russischer Exportstopp lässt Angebotssorgen hochkochen.

Für Support sorgten zuletzt am Terminmarkt außerdem wieder hochkochende Sorgen über mögliche Angebotsengpässe. So hatte die russische Führung als Reaktion auf den von den G7-Staaten und Australien implementierten Ölpreisdeckel angekündigt, Staaten die sich direkt oder indirekt an dieser Regelung beteiligen, ab Februar 2023 künftig nicht mehr mit Öl beliefern zu wollen. Gleichzeitig deutete der russische Energieminister Alexander Nowak angesichts der zu erwartenden rückläufigen russischen Ölexporte für die kommenden Monate eine mögliche Kürzung der russischen Ölproduktion um bis zu 7 % an, was nach Einschätzung von Marktbeobachtern vor allem in der EU zumindest kurzfristig für Angebotsengpässe sorgen könnte. Die jüngsten Daten zur Entwicklung der Öllagerbestände in den USA deuten auf eine weitere Nachfrageerholung hin. Zwar wurde zuletzt bei den Öllagerbeständen ein überraschender Anstieg um 700.000 Barrel verzeichnet, allerdings sanken die Lagerbestände bei Benzin um 3,1 Millionen Barrel, was Analysten zufolge auf eine nachhaltige Nachfragebelebung hindeutet.

Trading-Taktik: Nachdem die Ölpreisnotierungen die psychologisch wichtige Marke von 80 USD auf Schlusskursbasis überwinden konnten, setzte sich die zuletzt vom Verlaufstief bei 75 USD gestartete Erholungsbewegung weiter fort. Wird die mehrtägige Konsolidierung im Bereich unterhalb des Verlaufshochs bei 85 USD nach oben aufgelöst, sollte Brent Crude Oil seine Erholungsbewegung weiter fortsetzen. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 77 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Brent Crude Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DV8WCR) auf den Brent Crude Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Brent Crude Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Brent Crude Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen g änzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Brent Crude Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko) . Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 04.01.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion