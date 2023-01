China strebt Erholung des Flugverkehrs an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - China strebt nach der Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik laut staatlichen Medien eine kräftige Erholung des Flugverkehrs in diesem Jahr an.

Angepeilt werde eine Rückkehr des Passagieraufkommens auf etwa 75 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, berichtete der TV-Sender CCTV unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde am Freitag. Im vergangenen Jahr hatte das Aufkommen wegen zahlreicher Corona-Lockdowns und geschlossener Grenzen nur bei 38 Prozent des Niveaus aus der Zeit vor Beginn der Pandemie Anfang 2020 gelegen. Zudem solle die Flugbranche 2023 wieder die Gewinnschwelle erreichen. Die großen staatlichen Airlines in der Volksrepublik haben wegen der strengen Corona-Beschränkungen in den ersten neun Monaten 2022 hohe Verluste verzeichnet.

