DAX: Einkaufsmanagerindizes besser als gedacht

Während die US-Indizes in ihrer seit Wochen anhaltenden Seitwärtsspanne verharren, legte der DAX zu Beginn dieser Woche ordentlich zu und erklomm das Niveau von 14.500 Punkten. Im gestrigen Handel pausierte das Barometer in einer engen Handelsspanne und bereitet sich offenbar auf einen weiteren Kurssprung vor. Allerdings sind die nächsten Hürden sehr groß und dürften sicherlich Abwärtsrisiken bereithalten.

Kurzzeitige Abschläge auf 14.328 und darunter 14.226 Zähler kämen für die nächsten Stunden durchaus in Betracht, spätestens ab 14.000 Punkten sollte aber wieder eine neuerliche Aufwärtsbewegung erfolgen können.

Diese könnte dann im Anschluss an 14.585 beziehungsweise 14.818 Punkte und somit einen wichtigen Horizontalwiderstand der letzten Jahre heranreichen. Dort wird sich die weitere Entwicklung für den DAX erst noch zeigen müssen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit den Einzelhandelsumsätzen per Dezember (real) Deutschlands auf der Agenda, zeitgleich werden die Auftragseingänge der Industrie aus November veröffentlicht. Frankreichs Konsumausgaben stehen um 8:45 Uhr auf der Agenda sowie das Handelsbilanzsaldo aus November. Um 11:00 Uhr werden europaweite Verbraucherpreise per Dezember (Vorabschätzung) erwartet, daneben Einzelhandelsumsätze und die Wirtschaftsstimmung sowie der Geschäftsklimaindikator, Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen per Dezember. Am frühen Nachmittag melden sich die USA ab 14:30 Uhr mit der Arbeitslosenquote sowie den durchschnittlichen Stundenlöhnen aus Dezember zu Wort.