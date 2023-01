Der deutsche Aktienmarkt hat nach der Verschnaufpause am Vortag wieder an seinen schwungvollen Jahresauftakt angeknüpft. Als Antrieb erwiesen sich am Freitag ein robuster Jobbericht aus den USA und schwache Konjunkturdaten aus dem US-Dienstleistungssektor, die Zinserhöhungserwartungen mit Blick auf die Notenbank Fed dämpften. Die Stimmung im wichtigen US-Dienstleistungssektor hatte sich im Dezember unerwartet deutlich eingetrübt.

Dax schließt auf Wochenhoch

Der Leitindex Dax schloss 1,20 Prozent höher bei 14 610,02 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 4,93 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 1,12 Prozent auf 26 970,10 Punkte hoch. Das Gros der Zugewinne kam am Nachmittag, nach dem US-Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr.

"Allen Zinserhöhungen zum Trotz schlägt sich der US-Arbeitsmarkt wacker", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Der Arbeitsmarkt sei weiter sehr robust. Er verwies auf die stärker als erwartet gestiegene Beschäftigung im Dezember, wodurch die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren fiel. Zugleich stiegen die Löhne weniger deutlich als erwartet. Dies habe Erleichterung mit Blick auf die weitere Inflationsentwicklung mit sich gebracht.

Tagesgewinner im Dax war Siemens Energy mit einem Zugewinn von 2,80 Prozent, Tagesverlierer war Henkel mit -2,90 Prozent.

Zehnjährige Bundrendite so hoch wie zuletzt 2011

Nachdem die zehnjährige Bundrendite am letzten Handelstag des vergangenen Jahres erstmals seit September 2011 wieder über 2,5 Prozent gestiegen war, gingen die Renditen in der ersten Handelswoche zunächst zurück. Die Kurse stiegen überwiegend. "Die niedriger als erwartet ausgefallene Inflation in Deutschland war der Kurstreiber", berichtet Arthur Brunner von der ICF Bank vom Frankfurter Parkett.

Die Inflation für Dezember ist auf 8,6 Prozent gesunken. Auch in Frankreich als zweiter großer Volkswirtschaft Europas sind die Verbraucherpreise mit 7,6 Prozent niedriger als im Vormonat ausgefallen. "Der Rückgang der Inflationsraten in den beiden größten Volkswirtschaften des Euroraumes könnte den Druck auf die EZB mindern, mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die starke Teuerung vorzugehen", kommentiert Burkhard Fehling von der Commerzbank.

US-Arbeitsmarkt bleibt robust - Quote sinkt auf 3,5 Prozent

Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich auch im Dezember sehr robust gezeigt. Die Beschäftigtenzahl stieg weiter deutlich, während die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren fiel. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht hervor. Der Anstieg der Stundenlöhne fiel jedoch schwächer als erwartet aus.

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im November stärker als erwartet zurückgegangen. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 1,8 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Bestellungen um abwärts revidierte 0,4 Prozent gestiegen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge fielen die Industrieaufträge im November um 0,8 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)