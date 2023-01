MDAX - Stark, aber auch stark genug?

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 26.553,91 Pkt (XETRA)

Die deutschen Nebenwerte hatten ein wirklich ganz schlechtes Jahr 2022. Gegen Ende des vorletzten Jahres notierte der MDAX noch bei knapp 36.000 Punkten. Im Tief des folgenden Bärenmarktes brach der Kurs bis auf 21.456 Punkte ein. Das ist ein Verlust von über 40 % und den steckt kein Anleger problemlos weg.

Die große Frage ist, wie sehr sich die Marktteilnehmer im Zusammenhang mit diesem Abwärtstrend verunsichern haben lassen. In Abhängigkeit davon ist die seit Oktober laufende Erholungsrally zu werten. Ist diese nur eine Erholung oder vielleicht schon die erste Phase eines neuen Bullenmarkt?

Eine Antwort darauf werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erhalten. Fakt ist aktuell, dass die Nebenwerte Boden gutmachen können und bereits ein neues Erholungshoch erreichten. In dieser Woche konnte der Widerstandsbereich bei 26.413 Punkten per Tagesschlusskurs überwunden werden. Sollte dies nachhaltig gelingen, wären kurzfristig weitere Gewinne in Richtung 28.500 Punkte möglich.

Alternativ dazu handelt es sich beim aktuellen Ausbruch um einen Fehlausbruch. In diesem Fall müsste in den nächsten Tagen mit neu aufkommendem Verkaufsinteresse gerechnet werden, welches die Kurse zurück in Richtung 25.500 und später auch 24.657 Punkte drückt. Sollte auch der dortige Unterstützungsbereich gebrochen werden, kippt der Trend.

Fazit: Der Ausbruch über 26.413 Punkte ist zwar positiv zu werten, aber noch nicht nachhaltig genug, um Entwarnung zu geben. Von daher ist das Kursgeschehen im MDAX in den nächsten Tagen engmaschig zu verfolgen.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)