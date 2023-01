Abflauende Konjunktursorgen treiben Dax an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Öffnung der chinesischen Grenzen und der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag dämpfen Konjunkturängste der Dax-Anleger.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent höher bei 14.651 Punkten. "Der US-Arbeitsmarkt läuft zwar heiß und sollte eigentlich künftig die Preise und entsprechend die Zinsen treiben", sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Die Märkte hätten sich jedoch darauf konzentriert, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne nicht so stark wie erwartet angestiegen seien. Dies könne die Gefahr von anhaltend hohen Inflationsraten verringern. Das wiederum könne die US-Notenbank davon abhalten, die Zinsen so sehr zu erhöhen, dass dadurch die Konjunktur belastet werde.

Bei den Einzelwerten stieg die Aktie von Sartorius um 1,2 Prozent auf 333,00 Euro. Der Chef des Göttinger Laborzulieferers, Joachim Kreuzburg, sagte am Samstag der Nachrichtenagentur dpa, er erwarte das Ausklammern bestimmter Technologiefelder vom offenen Handel zwischen dem Westen und China.

