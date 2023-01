Anlageausblick 2023

Den Schaden einpreisen



In unserem Ausblick zur Jahresmitte hatten wir festgestellt, dass ein neues Marktregime begonnen hat. Dies hat sich an vielen Stellen bestätigt – bei hoher Inflation und wackligem Wachstum, bei einbremsenden Zentralbanken, steigenden Anleihezinsen und anhaltendem Druck auf Risikoaktiva. Anders als von vielen Marktteilnehmern erwartet, dürften die Zentralbanken diesmal nicht zu Hilfe eilen, wenn das Wachstum schwächelt. Das Risiko zu starker Straffung und damit Rezession nehmen sie offenbar in Kauf. Erst wenn der ökonomische Schaden eingetreten ist, dürften weitere Zinsanhebungen ausbleiben, wobei die Inflation dann immer noch oberhalb des 2%-Ziels stehen dürfte. Die entscheidende Frage ist: Wie viel von alledem hat der Markt schon vorweggenommen? „Den Schaden einpreisen“ ist deshalb unser erstes Thema für den Ausblick 2023, und um es kurz zu machen: Wir denken, dass insbesondere Aktienbewertungen die bevorstehende Rezession noch nicht hinreichend abbilden. Erst wenn wir glauben, dass dies der Fall ist, werden wir auch unsere Risikopositionierung wieder positiver gestalten.