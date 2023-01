China-Öffnung und US-Daten stützen Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - Die Öffnung der chinesischen Grenzen für Reisen und der US-Arbeitsmarktbericht dämpfen Konjunkturängste der europäischen Anleger.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Montag 0,3 Prozent höher bei 14.650 Punkten. Sein europäisches Pendant EuroStoxx50 gewann 0,4 Prozent auf 4032 Zähler. Die chinesische Wirtschaft werde sich dank des Wegfalls der Corona-Einschränkungen wahrscheinlich früher erholen als erwartet, sagte Commerzbank-Ökonom Tommy Wu. "Sobald sich die Mehrheit der Bevölkerung mit Covid infiziert hat, werden die Menschen wieder bereit sein, Geld auszugeben." Die Wirtschaftstätigkeit könne schon im zweiten Quartal oder sogar im März in die Höhe schießen.

Gleichzeitig reduzierten die US-Arbeitsmarktdaten Ängste vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Für gute Laune sorgten vor allem die durchschnittlichen Stundenlöhne, die nicht so stark wie erwartet angestiegen waren. Die Investoren hofften, dass dies die Gefahr einer anhaltend hohen Inflation verringert und die US-Notenbank davon abhält, die Zinsen stark zu erhöhen. Analysten mahnten allerdings zur Vorsicht. "Weil es die derzeitige Kombination von niedriger Arbeitslosenquote und vielen offenen Stellen noch nie gab, kann niemand genau sagen, wie viel Inflationsdruck dadurch entsteht", schrieben andere Experten der Commerzbank.

ÖL IM AUFWIND - DOLLAR-SCHWÄCHE STÜTZT METALLE

Die Öffnung der chinesischen Grenzen weckte Hoffnungen auf eine stärkere Nachfrage des größten Rohölimporteurs der Welt. Die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verteuerten sich um jeweils rund drei Prozent auf 80,85 beziehungsweise 76,02 Dollar pro Barrel (159 Liter).

Gleichzeitig machte der Optimismus der Anti-Krisen-Währung Dollar zu schaffen. Der Index, der ihren Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, bröckelte um 0,3 Prozent auf 103,42 Punkte ab. Das kurbelte die Nachfrage nach in Dollar gehandelten Metallen an, weil diese dadurch für Investoren außerhalb der USA billiger wurden. Das Gold verteuerte sich in der Spitze um 0,8 Prozent auf 1880,89 Dollar je Feinunze. Das ist der höchste Stand seit acht Monaten. Auch Industriemetalle wie Kupfer, Zink, Blei, Zinn, Nickel und Aluminium gewannen zwischen 1,9 und 4,4 Prozent. Das trieb den europäischen Bergbausektor um 1,7 Prozent in die Höhe.

ÜBERNAHMEHOFFNUNGEN TREIBEN MONTE DEI PASCHI AN

Bei den Einzelwerten beflügelten Hoffnungen auf eine Übernahme die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena. Die Titel stiegen in Mailand um mehr als acht Prozent auf 2,15 Euro. Die Bank könne "der Dreh- und Angelpunkt" einer weiteren Konsolidierung des italienischen Bankensystems werden, sagte der Chef der 2017 vom Staat geretteten Bank, Luigi Lovaglio, am Wochenende in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore".

In London stürzten die Aktien der Spielentwickler Frontier Developments und Devolver Digital knapp 40 beziehungsweise gut neun Prozent ab. Frontier hatte die Prognose für die erste Jahreshälfte 2023 gesenkt, und bei Devolver fielen die Verkaufszahlen für Dezember schlechter aus als erwartet.

In Deutschland sprangen Papiere von konjunkturabhängigen Konzernen wie Zalando, Delivery Hero und Auto1 um bis zu sechs Prozent in die Höhe. Zudem gewann die Aktie von Sartorius 2,3 Prozent auf 371,20 Euro. Der Chef des Göttinger Laborzulieferers, Joachim Kreuzburg, sagte am Samstag der Nachrichtenagentur dpa, er erwarte das Ausklammern bestimmter Technologiefelder vom offenen Handel zwischen dem Westen und China.

