DAX: 4,9 Prozent Im Plus

Der Deutsche Aktienindex DAX startete im Gegensatz zu den US-Indizes erfolgreich in die neue Woche und konnte sich in den Bereich seiner Novemberhochs hocharbeiten. Allerdings mahnt das Chartbild insbesondere der US-Amerikaner weiter zu erhöhter Vorsicht, hier könnten die Kursmuster noch ins bärische Lager münden. Auch sollten Investoren nicht die Inflationskernrate für den Monat Dezember unterschätzen, die erneut zugelegt hatte.

Zwar ist durch die Datenflut aus Anfang dieses Jahres etwas Unsicherheit aus den Märkten verschwunden, allzu rosig sieht die Zukunft für die deutsche Wirtschaft aber nicht aus. Zwar gehen Wirtschaftsforschungsinstitute von einer milden Rezession in Deutschland aus, allerdings kann das Bild noch kippen, solange die Eskalation im Ukraine-Krieg anhält.

Ein Blick auf den Kursverlauf des deutschen Leitbarometers DAX zeigt für den Index hohe Hürden zukommen, zum einen wäre dies das Niveau um die Junihochs bei 14.709 Punkten, zum anderen der mehrjährige Horizontalwiderstand bei 14.818 Punkten.

Auf der Unterseite hat sich der DAX durch den Anstieg der letzten Tage komfortable Unterstützungen gesichert, wie beispielshalber das Niveau um 14.400 und 14.226 Zählern.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe per November auf der Agenda, Frankreich schießt um 8:45 Uhr Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus November nach. Italien meldet um 10:00 Uhr seine Arbeitslosenquote. Im engeren Fokus dürfte aber der sentix-Konjunkturindex der Eurozone per Januar um 10:30 Uhr stehen. Um 11:00 Uhr folgt schließlich die europaweite Arbeitslosenquote.