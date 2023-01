DAX konsolidiert nach neuem Mehrmonatshoch, Verbio, CropEnergies, Biogen

Der DAX kann zunächst sehr schwungvoll in die neue Woche starten und den 5-Prozent-Aufschlag aus der Vorwoche noch etwas ausbauen. Damit kam es direkt zum Handelsstart zu einem neuen Mehrmonatshoch im DAX-Future. Es wurde bis zum Mittag jedoch leicht abgekauft, dennoch notiert der DAX über den Hochs vom Freitag und behauptet sich somit sehr gut.

Mit unserem Händler Mischa gehen wir auf die Volatilität am Aktienmarkt und einzelne Meldungen, die heute zwei Branchen betreffen, ein.

Zunächst geht es um die Alzheimer-Medikamente und eine Schnellzulassung in den USA. Bei den Herstellern ist eine Biogen mit dabei sowie Bioarctic und Vivoryon. Wer profitiert von dieser Zulassung und welche Gelder fließen hier von den Gesundheitskassen in den USA?

Am Wochenende hat unser Landwirtschaftsminister für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Bioprodukte plädiert. Dies unterstützt die Aktien von Verbio oder CropEnergies, welche schon in den letzten Monaten sehr stark waren. Was sind die Szenarien?