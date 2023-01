DÜRR - Neues Jahr, neues Rallyhoch

Dürr AG - WKN: 556520 - ISIN: DE0005565204 - Kurs: 34,860 € (XETRA)

Nachdem Anfang September bei Kursen um 20,00 EUR eine Trendwende eingeleitet worden war, zog die Aktie von Dürr in den folgenden Wochen nahezu kerzengerade bis an die Widerstandsmarken bei 32,86 und 34,66 EUR an. Am Zwischentief aus dem November 2021 wurde die Erholungsrally unterbrochen und von einer Korrektur an die Unterstützung bei 31,26 EUR abgelöst.

Diese Marke wurde zum Ausgangspunkt für die laufende Kaufwelle, die heute das bisherige Verlaufshoch bei 34,88 EUR überwinden kann. In den nächsten Tagen dürfte sich dieser Anstieg in Richtung der mittelfristigen Abwärtstrendlinie auf Höhe von 38,50 EUR ausdehnen. Darüber wäre ein übergeordnetes Kaufsignal aktiviert und bereits ein Anstieg bis an das Hoch aus dem Januar 2022 bei 42,60 EUR wahrscheinlich.

Um den aktuellen Aufwärtsimpuls aufrechtzuerhalten, sollte die Aktie in den kommenden Tagen über dem Support bei 32,86 EUR verbleiben. Darunter könnte jedoch nicht nur eine Korrektur der Jahresauftaktrally einsetzen, sondern sogar schon ein Abverkauf bis 28,88 EUR belasten.

Dürr Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)