EQS-News: Amerikas führende Cannabis- und CBD-Marke startet in Europa durch.

EQS-News: Ambari Brands Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Amerikas führende Cannabis- und CBD-Marke startet in Europa durch.



09.01.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Amerikas führende Cannabis- und CBD-Marke startet in Europa durch. Ambari Brands freut sich, bekanntzugeben, dass es seinen Vertrieb in Europa, der online in fast jedem europäischen Land durchgeführt wird, jetzt auch auf das größte europäische Einzelhandelsunternehmen, El Corte Ingles, erweitert hat. Ambari Brands wird seine Expansion vorerst in Deutschland, Frankreich, Portugal und in den nordischen Ländern fortsetzen.

Ambari Brands beabsichtigt, sich beim stationären Handel in Erwartung der Legalisierung von Cannabis für 2023 auf Deutschland zu konzentrieren. Ambari Brands ist derzeit einer der führenden amerikanischen Hersteller von CBD- und Cannabisprodukten. Ambari ist mit seinen Produkten derzeit bei den größten amerikanischen Einzelhändlern wie Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman und vielen anderen vertreten. Ambari Brands wird durch K. Kardashian, eine der weltweit bekanntesten Prominenten, unterstützt. Ambari wurde in fast jeder größeren Publikation in Amerika erwähnt und wächst stetig weiter. Es stellt derzeit CBD-Hautpflegeprodukte her und beabsichtigt, sein Produktangebot auf Vaporizer, Gummibonbons, Kapseln, Anlagen im Innenbereich zum Cannabisanbau und zum Hanfanbau im Außenbereich zwecks CBD-Extraktion zu erweitern. Da Deutschland beabsichtigt, Cannabis zu legalisieren, ist Ambari Brands in der perfekten Position, um zu einem der führenden europäischen Cannabis- und CBD-Produzenten aufzusteigen. Sobald Deutschland die Legalisierung von Cannabis vorgenommen hat, werden viele andere europäische Länder dem Weg von Deutschland hin zur Legalisierung folgen und Ambari Brands wird mit seiner Einzelhandels- und Online-Präsenz in ganz Europa hervorragend aufgestellt sein. Die Aktien von Ambari Brands sind in Deutschland (unter WKN A3DP2A und ISIN CA2316X1024) erhältlich. Sie werden auch in Kanada unter dem Kürzel AMB und in den USA unter dem Kürzel AMBBF notiert. Die Aktien des Unternehmens werden öffentlich gehandelt und haben seit dem Börsengang des Unternehmens viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Angesichts der Energiekrise in Europa ist Ambari Brands das erste Cannabisunternehmen, das seine Produkte in Produktionsanlagen herstellt, die durch saubere Energie angetrieben werden. Sein anfängliches Ziel besteht darin, in Industriezentren, die sich auf Wind- und Sonnenenergie stützen, zu produzieren. Das endgültige Ziel von Ambari besteht darin, seine europäischen Produkte in Hamburgs Drehkreuz für grünen Wasserstoff (Green Hydrogen Hub) zu produzieren, das in den nächsten Jahren entstehen soll.

Um einen vollständigen Bericht über Ambari zu lesen, gehen Sie bitte auf CBD im Kommen: Deutschlands „Grüner Goldrausch" - 14.11.2022 (wallstreet-online.de) Anfragen inquiries@ambaribrands.com Suite #300

9465 Wilshire Blvd. Beverly Hills, CA, 90210

United States www.ambaribrands.com

09.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com