EUR/USD Wochenausblick: Rallyschub zum Wochenschluss

Rückblick:

Die vergangene Handelswoche brachte dem im jüngsten Wochenausblick avisierten "Rücksetzer Richtung 1,05er Marke", nach den US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag ging es dann zum Wochenschluss wieder in die Gegenrichtung. Das Währungspaar legte kräftig zu und ging in der Nähe der Wochenhochs knapp unterhalb der 1,07er Marke aus dem Handel.

Die Lohnkomponente der Arbeitsmarktdaten vom Freitag kam leicht unter den Erwartungen und nährte die Hoffnung auf schwächere Inflationsdaten, die wiederum etwas Druck von der US-Notenbank nehmen würden was weitere Zinserhöhungen anbelangt.

Ausblick:

Das Highlight der bevorstehenden Handelswoche sind ohne Zweifel die am Donnerstagnachmittag (14:30 Uhr) anstehenden US-Verbraucherpreise. Diese spielen naturgemäß im Rahmen der aktuellen Zinserhöhungsdebatten die entscheidende Rolle für den US-Dollar. Die jüngsten Inflationsdaten kamen allesamt leicht unter den Erwartungen und sorgten bei vielen Marktteilnehmern bereits für Hoffnung im Hinblick auf ein möglicherweise bevorstehendes Ende des aktuell laufenden Zinserhöhungszyklus.

Am Donnerstag werden die Karten hier neu gemischt. Zu beachten ist des weiteren eine Powell-Rede in Stockholm am Dienstag sowie das US-Verbrauchervertrauen am Freitagnachmittag. Die anderen Daten (siehe unten) fallen allesamt eher in die Kategorie zweite Reihe und sollten keine größeren Bewegungsimpulse auslösen.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar läuft zum Wochenstart in den Bereich des Horizontalwiderstands um die 1,07 USD-Marke. Hier ist zunächst erst einmal mit einer Korrektur der freitäglichen Rally und Rücksetzern Richtung 1,06er Marke zu rechnen.

Neue prozyklische Verkaufssignale aus mittelfristiger Sicht bringt allerdings erst ein Stundenschluss südlich von 1,0480/90 USD. Bis dahin ist nach einer avisierten Zwischenkonsolidierung tendenziell ein Ausbruch auf der Oberseite Richtung 1,0750 USD und höher denkbar.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 15 Uhr Powell-Rede in Stockholm

Mittwoch: 19 Uhr 10Y Bond Auktion USA

Donnerstag: 14:30 Uhr US Verbraucherpreise

Freitag: 16 Uhr Verbrauchervertrauen Uni Michigan