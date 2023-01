Geschätze Anleger

Das vergangene Jahr war von dem Krieg in Europa, dem Ende der Nullzinspolitik und steigender Inflation geprägt. All diese Ereignisse schlugen sich auch im Schweizer Immobilienmarkt in einem historischen 2022 nieder.

Dank der attraktiven Lagen der Mietflächen des Fonds konnten Leerstände zum Beispiel in Schindellegi, Münchwilen oder Bischoffszell auf Fondsstufe weiter abgebaut und neue Mietverträge abgeschlossen werden. Zudem konnten Anschlussvermietungen signifikant höher abgeschlossen werden als in der Bewertung. Als Fazit erwarten wir eine weiterhin positive Entwicklung des HSC Funds.

Die erhöhte Marktvolatilität der börsenkotierten Immobilienfonds, in der auch der HSC Fund teilweise unter dem Nettoinventarwert des Fonds gekauft werden konnte, scheint aus unserer Sicht überstanden zu sein. Die Immobilienfonds haben ihre typische Stabilität wieder gefunden und sind eine gute Einstiegsmöglichkeit für langfristige Investoren. Der Kauf von Immobilienfondsanteilen unter dem Nettoinventarwert war langfristig betracht in der Regel eine gute Entscheidung.

Aktuell besonders wichtig: Immobilienfonds bieten einen exzellenten Inflationsschutz, was gerade im jetzigen Wirtschaftsumfeld sehr wichtig ist. Der HSC Fund, bei dem mit rund 100 Franken pro Fondsanteil in ein diversifiziertes Immobilienportfolio investiert werden kann, eignet sich dafür besonders gut.

Die Kurse der kotierten Schweizer Immobilienfonds sind unverhältnismässig stark gesunken, was aus unserer Sicht eine attraktive Kaufgelegenheit darstellt. Die Kursverluste der kotierten Immobilienfonds haben zur Folge, dass Fondsanteile zurzeit sogar unter ihrem Nettoinventarwert erworben werden können, was auch für den HSC Fund zutrifft.

Für das vergangene Geschäftsjahr ist wieder mit einer sehr attraktiven Ausschüttung mindestens in der Grössenordnung der Vorjahre zu rechnen. Der detaillierte Jahresbericht wird am 1. März 2023 publiziert.

Wir sehen weiterhin eine ungebrochene Nachfrage nach kommerziellen Mietflächen. Dies belegen auch die 50'000 neu in der Schweiz gegründeten Firmen im vergangenen Jahr, was klar über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt. Firmen expandieren weiter und obwohl Homeoffice bei vielen Firmen eine Option bleiben wird, sind Mitarbeitende oft froh, zumindest teilweise zurück an die Arbeitsplätze zu können. Hier ist der HSC Fund bestens positioniert.

Wir sind nach wie vor überzeugt, dass die Rahmenbedingungen für ein Investment in einen Immobilienfonds selten so attraktiv war wie heute. Dies zeigt auch ein Blick auf die durchschnittlichen Ausschüttungsrenditen der kotierten Immobilienfonds in der Schweiz, die aktuell bei knapp 3% liegt. Vergleicht man dazu eine 10-jährige eidgenössischen Bundesanleihe mit einer aktuellen Rendite von ca. 1.4%, so ist der HSC Fund mit einer dreimal so hohen Ausschüttungsrendite von 4.1%, aus unserer Sicht höchst attraktiv. Dazu hat sich auch unser CEO Hans R. Holdener in seinem Blog vom 10. November 2022 ausführlich geäussert.

Investieren – jetzt erst recht!

Der HSC Fund mit ISIN CH0335507932 ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und investiert in hochwertige Gewerbeliegenschaften in Schweizer Wachstumsregionen und ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet. Die Fondsanteile können durch Ihre Hausbank erworben und veräussert werden. Möchten Sie in unsere Fonds investieren oder mehr wissen? Melden Sie sich bei uns. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

