Knorr-Bremse: Dynamisch zum Kaufsignal

Nachdem Knorr-Bremse im Oktober 2018 bei 80,10 Euro gestartet war, konnte das Papier bis Anfang Januar 2021 auf 117,24 Euro zulegen. Weitere Gewinne blieben dem Papier vorbehalten, zunächst ging es in einer geordneten Konsolidierung in den Bereich von rund 90,00 Euro abwärts. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine beschleunigte diesen Abwärtstrend und brachte Kursabschläge auf 42,32 Euro bis Oktober letzten Jahres hervor. Seitdem prescht die Aktie wieder dynamisch vor und konnte sich in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 60,71 Euro hocharbeiten. Zeitgleich zeichnet sich zusätzlich noch eine inverse SKS-Formation ab, die für mittelfristige Anleger sehr interessant erscheint.

Trendwendeformation klar erkennbar

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Industrieaktien hat Knorr-Bremse aus technischer Sicht deutlichen Nachholbedarf, dies äußert sich in den zuletzt dynamisch aufgetretenen Kursgewinnen zurück an den EMA 50. Aber erst oberhalb der Marke von 62,08 Euro dürfte ein erfolgreicher Abschluss der inversen SKS-Formation zustande kommen und weiteres Aufwärtspotenzial an 70,00 und darüber sogar 80,65 Euro freisetzen. Die zu dieser Woche gerissene Kurslücke könnte allerdings kurzzeitige Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken, dies wäre mit Abschlägen auf 57,20 Euro verbunden. Aber erst unterhalb von 55,14 Euro dürfte das Niveau der rechten Schulter um 50,40 Euro erneut einem Test unterzogen werden.