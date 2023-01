Tagesausblick für 10.01.: DAX im Aufwind. Bayer, Biotech und Borussia im Blickpunkt!

Der Start ins neue Jahr ist gelungen. Um rund fünf bis sechs Prozent verbesserten sich europäische Leitindizes wie der DAX®, CAC®40 und Euro STOXX®50 in den ersten Handelstagen 2023 und erreichten damit den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres. Katalysatoren waren Spekulationen über eine mögliche Zinspause nach den überraschend niedrig ausgefallenen Daten zu den US-Lohnerhöhungen. Zudem werden im Jahresverlauf positive Impulse durch die Öffnung der chinesischen Wirtschaft auf die Weltkonjunktur erwartet.

Unterstützung kam auch von den Anleihemärkten. Die Renditen 10jähriger Staatspapier gaben in den zurückliegenden Tagen deutlich nach und liegen nun auf den Niveaus von Mitte Dezember 2022. Von dieser Entwicklung konnten neben den Aktien- auch die Edelmetallmärkte profitieren. Der Goldpreis notiert mit rund 1.880 US-Dollar pro Feinunze auf dem höchsten Stand seit Mai 2022. Platin und Silber bilden zwar seit Oktober 2022 einen Aufwärtstrend. In den zurückliegenden Tagen ließ das Aufwärtsmomentum bei den beiden Edelmetallen jedoch etwas nach. Die Grenzöffnungen in China stimulierte heute auch den Ölpreis. Gleichwohl steckt die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil weiterhin in dem seit Mitte November 2022 gebildeten Seitwärtstrend zwischen 76 und 87 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus Der aktivistische Investor Jeff Ubben ist bei Bayer eingestiegen. Gemeinsam mit anderen Großaktionären wie dem Staatsfonds von Singapur Temasek will Ubben den Druck auf das Management des Life Science Konzerns erhöhen. Seit Jahren belasten die Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat das Papier. Heute legte der DAX®-Titel über vier Prozent zu. Die Aktie des Biotechnologiekonzerns Curevac legte nach positiven Analystenkommentaren zweistellig zu. Zudem holte der Konzern einen Sanofi-Manager als neuen Chef. Die Hoffnung auf ein baldiges Comeback des Stürmerstars Haller gab der Aktie des Fußball-Clubs Borussia Dortmund heute Auftrieb. Sartorius zählte 2022 zu den größten Verlierern. Zeitweise verlor die Aktie rund die Hälfte des Wertes. Heute schob sich die Aktie mit Unterstützung positiver Analystenkommentare über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Telefonica Deutschland plant Preiserhöhungen. Die Aktie konnte die 200-Tage-Linie heute dennoch nicht überwinden. Die Entspannung an den Anleihemärkten stützte vor allem Immobilientitel wie LEG Imombilien und Vonovia. Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Deutschland Top Aktien Index, European Biotech Index und der Solactive Deutscher Maschinenbau Index. Enttäuschende Zahlen des Cannabis-Konzerns Tilray haben derweil den gesamten Sektor belastet und den Medical Cannabis Index unter die Marke von 300 Punkten gedrückt. About You veröffentlicht Daten zum abgelaufenen Quartal. Audi, BMW und Mercedes-Benz melden morgen Zahlen zum Jahresabsatz 2022. Zudem lädt Bundeskanzler Olaf Scholz zum „Mobilitätsgipfel“. Airbus gibt Daten über die Auslieferungen 2022 bekannt. Wichtige Termine Deutschland: Baupreise für Wohngebäude, November 2022

Frankreich: Industrieproduktion, November 2022

Symposium der Schwedischen Notenbank anlässlich des Endes der Amtszeit von Notenbankgouverneur Ingves, u.a. mit FED-Chef Powell, Bank-of-England Gouverneur Bailey, Bank-of-Japan Gouverneur Kuroda, EZB-Direktorin Schnabel, Bundesbank-Vorständin Buch

EZB: Vorabveröffentlichung des Wirtschaftsberichts: Inflationsentwicklung und ihre Triebkräfte im Euroraum und in den Vereinigten Staaten

EZB: Vorabveröffentlichung des Wirtschaftsberichts: Fiskalpolitische Ausrichtung im Jahr 2023 – Auswirkungen der Haushaltsplanentwürfe der Länder des Euroraums für das nächste Jahr

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten