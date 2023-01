Afghanistan: Berichte über neue Einschränkungen für Frauen

KABUL (dpa-AFX) - In Afghanistan berichten Medien über weitere Einschränkungen für Frauen in dem von den Taliban regierten islamistischen Land. Unternehmerinnen in mehreren afghanischen Provinzen sei angeordnet worden, ihre Geschäfte zu schließen, berichtete der örtliche Nachrichtensender Tolonews am Dienstag. In der Stadt Pul-e Chumri im Norden des Landes etwa sollten Friseursalons schließen. Die Zeitung Hascht-e Sobh berichtete am Dienstag, in der Stadt Kandahar im Süden sei ein von Frauen geführter Handwerksmarkt geschlossen worden. Ein Sprecher des sogenannten Ministeriums für die Förderung der Tugend und die Verhütung des Lasters allerdings wies die Berichte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur als "unwahr" zurück.

"Ein Mitglied der Tugend- und Lasterabteilung kam und sagte uns, dass wir eine Woche Zeit haben, unsere Läden zu räumen und zu Hause zu bleiben", sagte eine Ladenbesitzerin im Norden von Masar-i-Scharif zu Tolonews. Friseurinnen in Pul-e Chumri sagten, die Taliban fänden, ihre Arbeit würde der Scharia, dem islamischen Recht, widersprechen. Viele Friseursalons in Afghanistan bieten auch aufwendiges Make-up oder Schönheitsbehandlungen an.

Die Taliban, die seit August 2021 wieder an der Macht sind, stehen international vor allem wegen ihrer massiven Beschneidung von Frauenrechten in der Kritik. So sind Mädchenschulen ab der siebten Klasse in weiten Teilen des Landes geschlossen, auch der Universitätsbesuch ist seit Dezember für Frauen tabu. Im November mussten außerdem Parks und Fitnessstudios ihre Pforten für Frauen schließen. Ende Dezember wurde Frauen verboten, für Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten. Vor allem das Bildungsverbot führt immer wieder zu Demonstrationen in Afghanistan./nal/DP/jha