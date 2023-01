Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach starkem Jahresstart leicht im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt schwächelt nach der Rally seit Jahresanfang ein klein wenig. Der Leitindex Dax gab am Dienstagvormittag um 0,29 Prozent auf 14 749,59 Punkte nach. Zu Wochenbeginn hatte das Börsenbarometer bei 14 832 Punkten den höchsten Stand seit März 2022 erreicht.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,71 Prozent auf 27 366,02 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,41 Prozent.

An der tonangebenden Wall Street hatten am Montag nach starkem Auftakt die Anschlusskäufe gefehlt - der US-Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 schlossen letztlich gar im Minus. Die globalen Marktstrategen der Bank JPMorgan raten nach dem starken Lauf in Europa seit Ende des dritten Quartals 2022 zu Gewinnmitnahmen./la/mis