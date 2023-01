Bitkom - Umsatz in Digitalbranchen wird 2023 erstmals 200-Mrd-Marke knacken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Betriebe aus den Branchen IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik dürften in Deutschland 2023 erstmals die Umsatzmarke von 200 Milliarden Euro knacken. Das Plus werde voraussichtlich bei 3,8 Prozent liegen, die Erlöse sollen sich zusammen auf 203,4 Milliarden Euro summieren, teilte der Digitalverband Bitkom am Dienstag in Berlin unter Berufung auf aktuelle Berechnungen mit. Zugleich dürfte die Beschäftigtenzahl um 3,4 Prozent auf 1,352 Millionen zulegen.

"Wir müssen die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft verstärken und sollten mehr als nur eine Schippe drauflegen", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. "Wir brauchen eine echte digitalpolitische Zeitwende." Der Staat müsse auch digital handlungsfähig werden. Zudem müssten Daten gezielter genutzt werden.

In der Informationstechnik (IT) werden nach der Bitkom-Prognose dieses Jahr 126,4 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht einem Plus von 6,3 Prozent. Der Markt für Telekommunikation werde dagegen 2023 nur noch um 0,8 Prozent auf 69,5 Milliarden Euro wachsen. In der Unterhaltungselektronik droht dagegen das dritte Minus-Jahr in Folge - mit einem Umsatz von 7,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang um 7,3 Prozent entsprechen würde. "Die hohe Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit treffen das Geschäft mit Unterhaltungselektronik besonders stark", so Berg. "Viele Menschen halten ihr Geld zusammen und verzichten gerade hier auf größere Anschaffungen."

