Bolsonaro wegen Bauchbeschwerden in US-Krankenhaus

Sao Paulo (Reuters) - Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist wegen Bauchbeschwerden in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert worden.

Seine Ehefrau Michelle Bolsonaro bestätigte entsprechende Medienberichte am Montag auf Instagram. Der Arzt des Ex-Präsidenten, Antonio Luiz Macedo, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Es ist kein ernster Fall." Bolsonaro ist in den vergangenen Jahren mehrfach im Krankenhaus behandelt worden, nachdem er während des Wahlkampfs 2018 Stichverletzungen erlitt. Insgesamt musse er sich seitdem sechs Operationen unterziehen. Bolsonaro war in die USA gereist, kurz bevor sein Amtsnachfolger Anfang des Jahres die Macht in Brasilien übernahm. Seine Anhänger stürmten am Sonntag Regierungsgebäude in Brasilia. Aus den Reihen der US-Demokraten sind deswegen Forderungen nach seiner Auslieferung laut geworden.

