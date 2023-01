DAX korrigiert heute, Plug Power und Lucid Motors mit Bodenbildung? Lululemon

Der DAX konnte mit einem starken Wochenstart überzeugen und damit die Rallye der Vorwoche fortsetzen. Dies geschah jedoch noch vor den Gewinnmitnahmen an der Wall Street, die am Abend erfolgten, und den DAX nun heute wieder etwas drücken. Wir notieren dennoch am Morgen über der 14.700 und damit über der Handelsspanne, die der Index seit Mitte November formiert hatte.

Mit Daniel Saurenz blicken wir auf die geringe Volatilität und perspektivisch auf die Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell, der am Nachmittag weitere Informationen zur Zinspolitik in den USA veröffentlichen dürfte. Darauf warten Anleger heute gespannt.

Einige Tech-Aktien hielten sich jedoch auch gestern deutlich im Gewinn. Eine AMD oder auch die Nvidia, die wir hier mit vorstellen, zeigen sich wieder von einer positiven Seite und werden bei Anlegern beliebter. Dies gilt auch für Plug Power sowie Lucid Motors: beides waren Anlegerlieblinge vor 2 Jahren und haben seitdem stark verloren. Im Fahrwasser der aktuellen Tesla-Erholung steigt hier erneut das Interesse an diesen Werten. Von daher beurteilen wir in diesem Video die charttechnische Situation.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.