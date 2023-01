DAX® - Money Management: Auf diese Level achten

In unserem großen charttechnischen Jahresausblick hatten wir zwei objektive Verfahren zur Risikobegrenzung vorgestellt (siehe www.hsbc-zertifikate.de). So können sich Anlegerinnen und Anleger bei einer emotionslosen Stop Loss-Ermittlung auf das vorangegangene Dezembertief stützen. Schließlich besagt eine alte Tradingregel, dass im 1. Quartal des Folgejahres das entsprechende Dezember-Low tunlichst nicht unterschritten werden soll. Die Historie lehrt, dass eine negative Weichenstellung in den ersten drei Monaten des neuen Jahres die Erfolgsaussichten des Gesamtjahres ganz entscheidend negativ beeinflusst. 2022 sorgte diese Vorgehensweise für ein sehr frühes Warnsignal. Wer auch in das Jahr 2023 mit systematischen Stopps starten möchte, findet die entsprechenden Dezembertiefs in der Tabelle zusammengefasst (siehe Chart). Auffällig sind die geringen Abstände zu den systematisch ermittelten Stop Loss-Marken – und zwar über alle Indizes hinweg. Anlegerinnen und Anleger müssen deshalb gleich zu Jahresbeginn auf der Hut sein. Gemessen an diesem Verfahren zur Risikobegrenzung ist der Spielraum nach unten vor allem in den USA äußerst limitiert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

