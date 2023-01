EQS-News: Drei nachhaltige Steyler Publikumsfonds – drei renommierte Fondsberater

Emittent / Herausgeber: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Fonds/ESG

Augsburg, 10.01.2023 Nachdem SQUAD Fonds vor kurzem die Partnerschaft mit Steyler Fair Invest bekannt gegeben hat, verkündet die Augsburger Spezialisten-Boutique nun auch die neuen Fondsberater für die drei nachhaltigen Publikumsfonds. Der ehemalige Ökoworld-Fondsmanager Alexander Mozer wird ab sofort den 2012 aufgelegten Steyler Fair Invest Equities Fonds beraten. Der Fonds investiert in Aktien nachhaltiger Unternehmen jeglicher Größe, mit einem Fokus auf Europa. Alexander Mozer hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass erfolgreiches Investieren und konsequente Nachhaltigkeit keine Gegensätze bilden. Er gründete im Dezember 2022 die rezooM Capital GmbH und gab die Kooperation mit der Augsburger Fondsboutique Discover Capital GmbH (SQUAD Fonds) bekannt.

Elmar Peters und Thorsten Vetter übernehmen die 2013 bzw. 2015 aufgelegten Fonds Steyler Fair Invest Bonds und Steyler Fair Invest Balanced. Der Rentenfonds investiert in globale Anleihen nachhaltiger Unternehmen und wird ab sofort von Elmar Peters (vormals Leiter des Multi Asset Teams sowie ehemaliger Co-Fondsmanager des Multiple Opportunities Fonds bei Flossbach von Storch) und Thorsten Vetter (vormals Anleihenfondsmanager bei Flossbach von Storch) beraten. Beide blicken auf eine jahrzehntelange Börsenerfahrung zurück und machen sich zu Beginn des neuen Jahres mit Ihrer Praemium Capital GmbH selbständig.. Beim zweiten Fonds, der ebenfalls von den beiden Multi Asset Spezialisten beraten wird, handelt es sich um einen Mischfonds. Der Steyler Fair Invest Balanced investiert in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen. Zusätzlich übernimmt das Team von SQUAD Fonds den Vertrieb der drei nachhaltigen Publikumsfonds von Steyler Fair Invest. Die Steyler Fair Invest ist die Investmentmarke der Steyler Ethik Bank, die sich seit 1964 für faire Finanzdienstleistungen einsetzt. Soziale Gerechtigkeit, der Schutz der Umwelt und die Bewahrung des Friedens sind dabei die Leitlinien des Steyler Nachhaltigkeitsverständnisses. Zugleich unterstützt die Steyler Ethik Bank mit Sitz in Sankt Augustin die internationalen Hilfsprojekte der Steyler Missionare, den Gründern der Bank. Gefördert werden so insbesondere Gesundheits- und Bildungsprojekte für besonders arme Bevölkerungsgruppen. Die Steyler Fair Invest verfügt über drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 160 Millionen Euro: Steyler Fair Invest - Equities R: WKN A1JUVL

Steyler Fair Invest - Balanced R: WKN A111ZH

Steyler Fair Invest - Bonds R: WKN A1WY1N

Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds wurde 2004 von der Discover Capital GmbH gegründet und versteht sich als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Wertpapieren und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie. Kontakt:

