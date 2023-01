Pressestimme/'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Räumung des 'Kohle-Dorfs' Lützerath

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur bevorstehenden Räumung des "Kohle-Dorfs" Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier:

"Spätestens seit den Gewaltexzessen an Silvester mit den Angriffen auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte sollte klar sein, was auf dem Spiel steht, wenn der Respekt vor dem Rechtsstaat verloren geht. Wenn die Klima-Aktivisten in Lützerath sich zur Gewalt hinreißen, sich von gewaltbereiten Randalierern unterwandern oder gar zu gemeinsamer Sache verleiten lassen, beschädigen sie das Fundament, auf dem ihr Engagement ruht - die freiheitliche, rechtsstaatliche Ordnung. Das können sie nicht wollen."/ra/DP/jha