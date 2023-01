Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Brasilianischer Kapitolsturm

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Brasilianischer Kapitolsturm:

"Die Ereignisse in Brasilien zeigen: Trumps Tabubrüche machen weltweit Schule. Auch in Ländern mit langer demokratischer Tradition ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Wahlverlierer und ihre Anhänger einen demokratischen Machtwechsel akzeptieren. Auch in Deutschland ist der demokratische Machtwechsel nicht mehr so selbstverständlich, wie wir es lange Zeit glaubten. Die Umtriebe der Reichsbürger und systemkritischen Demonstrationen von Anhängern von Verschwörungstheorien zeigen, dass auch ein Sturm auf den Bundestag nicht mehr undenkbar ist."/ra/DP/jha