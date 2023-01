Sixt: 1-2-3-Erholung weiter im Plan

Die kurzzeitige Schwächephase der Sixt-Aktie könnte kurzzeitig in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 90,91 Euro abwärts reichen, dieses Niveau könnte anschließend als Sprungbrett für neuerliche Jahreshochs fungieren. Daher liegt der Aufbau von Long-Positionen auf einem niedrigen Kostenniveau nahe, übergeordnete Ziele sind an den Novemberhochs um 97,85 Euro auszumachen, darüber könnte sogar der Bereich um 100,00 Euro und darüber der EMA 200 um 103,12 Euro angesteuert werden. Nach Beendigung dieser Erholungsbewegung müsste die Sachlage erneut ausgewertet werden. Ein Kursrutsch unter 87,60 Euro würde allerdings Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung zurück auf die Dezembertiefs bei 82,25 Euro liefern.

Seit November 2021 hält bei Sixt ein Abwärtstrend an, dieser verursachte Verluste von 170,30 auf gerade einmal 79,90 Euro bis Oktober letzten Jahres. Seitdem allerdings hat sich eine gewisse Stabilisierung eingestellt, auch konnten erste Verlaufshochs um 97,85 Euro Ende 2022 etabliert werden. Allerdings gehen aus dem Kursverlauf der bisherigen Erholung nur zwei Wellen hervor, eine dritte breitet sich derzeit aus und ragt sogar über einen untergeordneten Abwärtstrend hinaus. Neuerliche Jahreshochs könnten aus technischer Sicht noch aufkommen, wenn das bisherige Momentum auch weiter genutzt wird.

Fazit:

Kann der EMA 50 als Sprungbrett für weitere Kursgewinne in der Sixt-Aktie genutzt werden, würden Ziele um 100,00 und darüber 103,12 Euro in der Aktie ausgerufen werden können. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte das mit einem Hebel von 8,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KH1U8U zum Einsatz kommen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus würde sich bereits eine Renditechance von 83 Prozent ergeben. Rechnerische Ziele im Schein wurden bei 1,63 und 1,94 Euro gemäß der technischen Auswertung ermittelt. Eine Verlustbegrenzung muss sich allerdings noch an den zu ermittelnden Tiefständen orientieren. Als Anlagehorizont sollten Investoren mehrere Wochen einplanen, allerdings bleibt ein Investment aufgrund der noch spekulativen Natur als riskanter einzustufen!