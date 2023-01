BVB Aktie springt über 4-Euro-Marke – Aktionäre schöpfen neuen Mut

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA ist wieder über die psychologische Marke von 4 Euro gesprungen und damit auf den höchsten Stand seit August 2022 geklettert. Anleger schöpfen nicht zuletzt Hoffnung durch die Rückkehr von Sebastien Haller. Auch das erste Spiel des Jahres konnte im Trainingslager in Marbella für sich entschieden werden.

Ein Anteilsschein kostet rund 4,10 Euro und damit 1,64 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Sebastien Haller kehrt zurück in die Mannschaft und gibt Testspiel-Debut

Der im vergangenen Jahr für 31,5 Millionen Euro verpflichtete Stürmer von Ajax Amsterdam hat am Dienstag erstmals das BVB-Trikot übergezogen und in einem Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf auflaufen können. Für Anleger dürfte dies ein willkommenes Signal darstellen, zumal die Mannschaft des BVB in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga durchaus Verstärkung im Sturm gebraucht hätte.

„Wenn Trainer und der medizinische Staff der Meinung sind, dass ich spielen soll, dann spiele ich“, so Haller. „Ja, alles ist möglich. In meinem Kopf gibt es keine Grenzen. Ich werde mein Bestes geben, um am 22. Januar da zu sein.“ In rund 1,5 Wochen empfängt Borussia Dortmund den FC Augsburg zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2023.