WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einer schweren Computerpanne hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA die Fluglinien angewiesen, dass alle Inlandsflüge bis 9.00 Uhr Ortszeit in Washington (15.00 Uhr MEZ) am Boden bleiben müssen. Das teilte die FAA am Mittwoch über Twitter mit./htg/DP/jha