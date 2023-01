Dax-Anleger tasten sich vor US-Inflationszahlen weiter voran

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA zeigen sich Dax-Anleger weiter optimistisch.

Der deutsche Leitindex zog am Mittwoch zur Eröffnung um 0,2 Prozent auf 14.804 Punkte an. "Es ist schon erstaunlich, dass die Kauflust unverändert hoch ist", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Mittlerweile darf man durchaus Bedenken haben, ob die Stimmung auf dem Parkett schon besser ist als die Lage."

Bei den Einzelwerten schob ein Bericht über den Einstieg der Investmentgesellschaft Bluebell Bayer-Aktien an. Die Titel kletterten in den ersten Handelsminuten um bis zu 3,2 Prozent auf 55,69 Euro und gehörten damit zu den größten Dax-Gewinnern. Der aktivistische Investor mit Sitz in Großbritannien mache sich für eine Zerschlagung des Agrar- und Pharmakonzerns stark, meldete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider.

