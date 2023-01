DAX: Bullen nicht kleinzukriegen

Der Deutsche Aktienindex DAX startete sichtlich schwächer in den Dienstagshandel, konnte aber nach einigen volatilen Stunden seine Richtung finden und seine Gewinne anschließend über den Tag hinweg stetig auf über 14.848 Punkte im nachbörslichen Handel ausbauen. Damit steht nun ein Frontalangriff des Barometers auf die mehrjährige Barriere um 14.818 Punkten im Raum.

In einer Rede vom Dienstag von Fed-Chef Jerome Powell wurde noch einmal betont, die hohe Inflation auch mit unpopulären Maßnahmen zu bekämpfen. Ziel ist es Preisstabilität herzustellen und weiterhin entschlossen gegen die hohe Inflation vorzugehen.

Beim Zinsentscheid im Dezember hatte die US-Notenbank Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungen zwar auf 0,5 Prozentpunkte verlangsamt, gleichzeitig aber für 2023 stärker steigende Zinsen Aussicht gestellt. Der Markt nahm dies jedoch gelassen auf und konnte sich nach einer anfänglichen Schwächephase zur Oberseite entwickeln.

Auch der DAX knüpft an die Gewinne der letzten Tage praktisch nahtlos an und attackiert nun das Widerstandsniveau von 14.818 Punkten. Eine überschießende Welle darüber könnte temporär in den Bereich von 14.925 sowie rund 15.000 Punkte aufwärts reichen.

Von da an sollten sich Anleger allerdings auf eine gesunde Konsolidierung einstellen, Ziele wären dann bei 14.585, 14.226 und glatt 14.000 Punkten für das heimische Leitbarometer zu nennen.

Erste Wirtschaftsdaten aus dem europäischen Raum legt Italien mit Einzelhandelsumsätzen auf Jahres- und Monatsfrist vor, erst ab 13:00 Uhr geht es mit Zahlen zu den US-amerikanischen MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche weiter. Am späten Nachmittag melden sich die USA noch einmal mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen um 16:30 Uhr zu Wort.