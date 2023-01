Ethereum Kurs: Anleger fürchten dieses Event – Hochspannung voraus

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks fiebern mit großer Spannung der am Donnerstag geplanten Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten entgegen. Erwartet wird, dass sich der Preisdruck jenseits des Atlantiks im Dezember weiter abgeschwächt haben könnte. Auf Wochensicht gewinnt Ether (USD) rund sieben Prozent an Wert dazu. Für Krypto-Anleger ist der Start in das neue Jahr 2023 damit offensichtlich geglückt. Zu früh sollten sich Marktakteure die Hände nach wie vor nicht reiben.

US-Inflation könnte sich weiter rückläufig gestalten – Investoren auf der Hut

Wenn es am morgigen Donnerstag um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung neuer Inflationsdaten für die USA kommt, dürften Anleger hellhörig werden. Nachdem die Verbraucherpreise im November zuletzt bei 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegten hatten, könnte sich der Preisdruck im Dezember weiter rückläufig ausgestaltet haben (6,5 Prozent).

Die Hoffnung der Anleger ist, dass der Inflationsdruck weiter nachgelassen haben könnte und somit auch der geldpolitische Gegenwind in den kommenden Monaten weiter nachlässt.

Nach einer Zinserhöhung von 50 Einheiten auf der jüngsten Dezember-Sitzung könnte die Fed auf der ersten Sitzung des neuen Jahres am 1. Februar das Zinslevel um lediglich 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,50-4,75 Prozent erhöhen.