Kakao: Bullen versuchen ihr Glück

Übergeordnet herrscht bereits seit 2017/2018 und einem Punktestand von 1.804 US-Dollar ein langfristiger Aufwärtstrend, dieser brachte Kursgewinne an 2.935 US-Dollar bis Anfang 2020 hervor. Dort fing der Agrarrohstoff sich jedoch an zusätzlich in einen Abwärtstrend einzuschnüren, entsprechend wurden die Ausschläge immer geringer. Die letzte Aufwärtsphase führte schließlich an das obere Begrenzungslimit, erreicht wurde in dieser Woche ein Höchststand von 2.699 US-Dollar je Tonne. Ein unmittelbarer Ausbruch blieb dem Rohstoff jedoch verwehrt, allerdings blieb die bisherige Abgabebereitschaft relativ gering und auch auf der Unterseite scheint genug Unterstützung für einen erneuten Versuch vorhanden zu sein.

Kräfte sammeln

Um aussagekräftige Long-Signale mit Zielen bei 2.725, 2.838 sowie mittelfristig 2.935 US-Dollar je Tonne Kakao zu erhalten, muss ein Anstieg mindestens über 2.699 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis gelingen. Nur in diesem Szenario ließe sich ein derartiges Long-Szenario ableiten. Kurzfristige Abgabebereitschaft könnte aber zu einer zwischengeschalteten Konsolidierung Abschläge auf 2.587 US-Dollar hervorrufen, darunter auf 2.571 US-Dollar. Spätestens ab dem Niveau der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 2.470 US-Dollar sollten aber wieder steigende Notierungen zu verzeichnen sein.