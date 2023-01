Ölpreise geben am Morgen nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen moderat gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,55 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 59 Cent auf 74,53 Dollar.

Belastet wurden die Preise durch neue Lagerdaten aus den USA. Der Industrieverband American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen ungewöhnlich kräftigen Aufbau der landesweiten Rohölvorräte. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Daten. Die Zahlen sorgen häufig für deutliche Preisschwankungen am Erdölmarkt./bgf/mis